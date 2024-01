Take Off, CdA convoca assemblea per riduzione numero amministratori

Take Off

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha deliberato di(per l'8 febbraio 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il 9 febbraio 2023) per decidere sulla riduzione del numero di componenti del CdA stesso.A seguito delle dimissioni dell'amministratore indipendente Fulvio Conti, comunicate in data 6 dicembre 2023 e con effetto dal 31 dicembre 2023, il consiglio ha deliberato di proporre la, ritenendo tale composizione adeguata a garantire una corretta ed efficiente gestione e amministrazione della società in considerazione della permanenza nell'ambito dell'organo amministrativo di consiglieri con professionalità diversificate, delle attuali dimensioni della società e dello sviluppo della stessa nel breve-medio periodo.