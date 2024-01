UE: concentrazione dell’industria nel 2021

(Teleborsa) - Eurostat ha pubblicato una panoramica dellabasata sui dati dell’EuroGroups Register (ERG). La concentrazione del settore misura la misura in cui le vendite del settore sono dominate da una o più imprese. In questo caso, si concentra sulla concentrazione occupazionale nei 4 maggiori gruppi di imprese multinazionali secondo la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE).I valori più elevati di concentrazione industriale nel 2021 nell'UE sono stati registrati nelle sezioni NACE: fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata (22,1% dell'occupazione concentrata nei 4 maggiori gruppi di imprese), attività estrattiva (13,7%), acqua fornitura; fognature, attività di gestione e bonifica dei rifiuti (10,8%), trasporto e stoccaggio (9,8%) e attività di servizi amministrativi e di supporto (5,4%).Al contrario, le attività professionali, scientifiche e tecniche (1,3%), le attività immobiliari (1,5%) e le attività di servizi ricettivi e di ristorazione (1,6%) hanno registrato i livelli più bassi di concentrazione industriale nel 2021.Eurostat ha utilizzato le possibilità del registro degli Eurogruppi per produrre statistiche sperimentali per misurare la concentrazione del settore mostrando come operano i gruppi di imprese multinazionali nell'UE e l'Associazione europea di libero scambio. I dati e le informazioni sulla struttura dei gruppi tengono conto dei, poiché non competono in un determinato settore ma piuttosto aumentano il livello di concentrazione, lavorando verso la massimizzazione del profitto a livello di gruppo.