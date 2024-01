Unicredit colloca bond senior a 7 anni da 1 miliardo

UniCredit

(Teleborsa) -ha emesso oggi con successo un bond Senior Non-Preferred da 1 miliardo di euro con scadenza 7 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 6 anni, rivolto a investitori istituzionali.Il processo di book building ha raccoltodi euro da parte di. Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato al mercato di 210 punti base sopra il tasso mid-swap a 6 anni è stato rivisto e fissato a 180 punti base.Conseguentemente laè stata determinata al 4,30%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,751%.L'obbligazione prevede la possibilità di una sola opzione call da parte dell’emittente al sesto anno, al fine di massimizzare l'efficienza dal punto di vista regolamentare. Dopo 6 anni, se l’obbligazione non verrà richiamata le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell’Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 180 punti base e pagate trimestralmente.L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (73%), con la seguente ripartizione geografica: Italia (25%), UK (17%), Germania/Austria (15%), Francia (13%) e Spagna/Portogallo (12%).L’emissione è parte del Funding Plan per il 2024 e conferma ancora una volta la capacità di UniCredit di accedere al mercato in diversi formati.UniCredit Bank GmbH ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a BofA, Ca-IB, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo e JPM.L’obbligazione, documentata nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, verrà classificata pari passu con il debito Senior Non-Preferred in essere dell’emittente. I rating attesi sono i seguenti: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB- (Fitch).Laavverrà presso la