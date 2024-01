Valtecne entra nel segmento degli strumenti chirurgici per traumatologia

Valtecne

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha annunciato il proprio i. La società ha già concluso i primi accordi nel settore, si legge in una nota, che descrive questo nuovo sviluppo come parte integrante della continua missione dell'azienda nel soddisfare le crescenti esigenze del mercato medicale.Valtecne hadi strumenti per la chirurgia ortopedica nel, concentrandosi inizialmente sui segmenti maggiormente consolidati dell'anca e del ginocchio (Joint Replacement). Nel corso degli anni, ha ampliato la sua offerta includendo strumenti per la chirurgia della spalla (Extremities) nel 2016 e due anni dopo, nel 2018, è entrata nel mercato dello Spine, la chirurgia della colonna vertebrale."Questo passaggio segna un ulteriore ampliamento del nostro perimetro di business nel mondo del contract manufacturing ortopedico ed èdel mercato medicale che caratterizza la nostra società e che abbiamo condiviso con gli investitori in occasione della nostra IPO nel marzo 2023 - ha commentato il- Ci stiamo muovendo per adiacenze, entrando progressivamente nei vari segmenti del mercato ortopedico globale e cercando di coprire una gamma di strumentario chirurgico più ampia possibile. Nel prossimo futuro puntiamo a consolidare i segmenti più recenti come il Trauma e lo Spine creando un vasto portafoglio di offerta di prodotto".ad ulteriori segmenti del mercato ortopedico, come lo Sports Medicine, nonché ad altri settori del med-tech, diversi dall'ortopedia, che esprimono un fabbisogno di meccanica di precisione, quali ad esempio il dentale e la componentistica per macchinari medicali", ha aggiunto.