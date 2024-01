Albemarle taglia la forza lavoro e riduce gli investimenti

Albemarle

(Teleborsa) -, azienda chimica statunitense, ha delineato una serie di misure proattive perin risposta ai cambiamenti condizioni del mercato finale, in particolare nella catena del valore del litio. Queste azioni sono progettate per sbloccare il flusso di cassa nel breve termine e generare flessibilità finanziaria a lungo termine, si legge in una nota.Albemarle prevede che le suesaranno comprese tra 1,6 e 1,8 miliardi di dollari, in calo rispetto ai circa 2,1 miliardi di dollari del 2023.L'azienda sta inoltre perseguendo azioni volte a ottimizzare la propria struttura dei costi, riducendo i costi di circa 95 milioni di dollari all'anno, principalmente legati alle spese di vendita, generali e amministrative, inclusa unae una minore spesa per i servizi appaltati. Albemarle prevede di realizzare più di 50 milioni di dollari di questi risparmi sui costi nel 2024 e di perseguire ulteriori azioni di gestione della liquidità legate principalmente al capitale circolante."Le azioni che stiamo intraprendendo ci consentono di promuovere la crescita a breve termine e preservare le opportunità future mentre navighiamo nelle dinamiche dei nostri mercati finali chiave - ha affermato il- I fondamentali a lungo termine per la nostra attività sono solidi e continuiamo a impegnarci a operare in modo sicuro e sostenibile".