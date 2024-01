Bankitalia, Panetta: "Attesa crescita sotto l'1% nel 2023 e 2024"

(Teleborsa) -. "Prevediamo che il 2023 si sia chiuso con una crescita del Pil fra lo 0,6 e lo 0,7 e nel 2024 sarà sotto l' 1% per poi passare all' 1% nel 2025", ha affermato dal Governatorenel suo intervento al, in corso presso la sede milanese alla presenza dei vertici dell'associazione e dei membri del Comitato."Laper l'Italia - ha sottolineato - è chee si prevede che rimanga in media"., il trimestre scorso siamo cresciuti in modo stentato come l'Europa, anzi l'Italia ha racimolato qualche decimale di crescita e a livello europeo la crescita è stata negativa", ha spiegato Panetta, riconoscendo che "c'è una spinta dai consumi e dalla tenuta dell'occupazione e questo è positivo".Panetta ha poi spiegato che ildi questo rallentamento economico, oltre alle difficoltà dell'economia cinese ed ai colli di bottiglia delle catene di approvvigionamento globali, èposta in essere dalle banche centrali ed ha riconosciuto che questa è "una delle fasi rare, come negli anni 70" in cui le banche centrali restringono le condizioni monetarie conA proposito delle, il Governatore ha affermato "il mio proponimento è quello di lavorare assieme alle banche, nei prossimi anni e nei rispettivi ruoli con un". "Da quando sono tornato mi sono guardato i numeri delleed è una fase in cui- ha confermato Panetta - con liquidità adeguata, i coefficienti patrimoniali in linea con le europee e i famosi Npl bassi, sia come consistenza che come flussi".Il numero uno di Bankitalia ha però avvertito che quindi, ricordando che oggi "la liquidità è tanta" e la BCE sta restringendo le condizioni monetarie, ha sottolineato che le banche dovranno tornare a "farsi" e giàin termini di sofferenze.