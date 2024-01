BP, Murray Auchincloss nominato CEO in modo permanente

BP

(Teleborsa) - Il board del colosso energetico britannicoha. Murray, che è amministratore delegato ad interim dal settembre 2023, continuerà a far parte del consiglio di amministrazione.La sua nomina è stata effettuata a seguito di un, portato avanti dal consiglio neglicon il supporto di consulenti di ricerca internazionali. Ciò ha comportato un'analisi dettagliata di una serie di candidati, anche esterni a BP."Ora più che mai, la nostra attenzione deve rimanere sulla delivery: operare in modo sicuro ed efficiente,- ha detto Auchincloss - È così che offriremo vantaggi reali ai nostri clienti e agli altri stakeholder e continueremo a creare valore a lungo termine per gli azionisti di BP".Prima di diventare amministratore delegato ad interim nel settembre 2023, Murray, momento in cui è entrato anche a far parte del consiglio di amministrazione. In precedenza ha ricoperto il ruolo di CFO, vice CFO e responsabile dello sviluppo del business per il segmento Upstream di BP. Dal 2010 al 2013 Murray è stato capo dell'ufficio dell'amministratore delegato del gruppo BP, lavorando direttamente con Bob Dudley.