Codice della Crisi, De Lise (AIECC): "Opportunità di rilancio con apporto dei professionisti"

(Teleborsa) - Analizzare dettagliatamente ilvalutando lo stato attuale delle pratiche e delle normative vigenti e presentando, al contempo, proposte di revisione per migliorare ed ottimizzare il sistema in vigore. È il focus delin programma venerdì 19 gennaio 2024, alle ore 9.30, presso l'Hotel Excelsior di Napoli (via Partenope 48). L'evento è organizzato da"Esperti di livello nazionale si confronteranno su tematiche di grande attualità e rilevanza nell'ambito delle crisi aziendali e delle procedure di insolvenza – afferma–. L’evento nasce dall’idea di far capire come in un momento di crisi economica, attuando un atteggiamento costruttivo e affidandosi a professionisti competenti ed aggiornati, si possa far nascere un’opportunità di rilancio. Abbiamo puntato soprattutto su composizione e concordato proprio perché crediamo che intercettando tempestivamente gli squilibri economici si possa essere più efficaci".dagli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili alle funzioni e responsabilità degli organi societari, fino al concordato preventivo e alle proposte di modifica al nuovo Codice della Crisi. "Abbiamo voluto al tavolo professionisti e magistrati dei maggiori tribunali d’Italia proprio perché, considerando il Codice estremamente giovane, – ha detto– abbiamo bisogno per rendere più efficace i nuovi strumenti di prassi operative e interpretazioni maggioritarie. L’ultima tavola sarà invece una sorta di laboratorio dal quale far partire nuove proposte e soprattutto correttivi".Tra i presenti,, presidente ODCEC Napoli;presidente COA Napoli;, presidente CNDCEC;, presidente Tribunale di Napoli;presidente di Sezione Trib. Napoli;presidente UGDCEC Napoli;presidente CCIAA Napoli.