Eventi e scadenze del 17 gennaio 2024

Lunedì 15/01/2024

Mercoledì 17/01/2024

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Al 54° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "Rebuilding Trust", si incontreranno esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell'economia mondiale. Ci saranno oltre 100 governi, tutte le principali organizzazioni internazionali e 1000 Partner del Forum- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Bilancio finanza pubblica della Francia- Beige Book- Interventi del Presidente della BCE, Christine Lagarde al World Economic Forum di Davos10:00 -- Milano - Partecipa Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia10:30 -- Nell'Aula si svolgono le Comunicazioni del Ministro Carlo Nordio sull'amministrazione della giustizia11:00 -- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, terrà una conferenza stampa per presentare le priorità relative ai filoni di attività del G7 di competenza della Farnesina14:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolge l’audizione del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani15:00 -- Sede centrale Corte dei conti, Roma - I lavori, preceduti dai saluti istituzionali del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, e moderati dal Presidente aggiunto dell’Istituto, Tommaso Miele, prevedono la presenza del Ministro Eugenia Roccella- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo