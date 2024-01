Intesa Sanpaolo fra le 100 società quotate più sostenibili al mondo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, seconda a livello mondiale, ad entrare nella classifica delleredatta da, società leader nel settore dei media e della ricerca sui temi dell’economia sostenibile: ogni anno, in occasione del World Economic Forum di Davos, la società presenta i risultati di un’analisi cheglobali quotate in Borsa. Le 100 società individuate compongono ilLa classifica prende in esame le aziende con almeno un miliardo di dollari di fatturatosu: sostenibilità ambientale, attenzione a risorse umane, uguaglianza di genere, ricavi da prodotti, servizi e investimenti ESG. Solo le aziende che individuano nellecommerciale e che stanzianoper ridurre le proprie emissioni di carbonio vengono incluse.Intesa Sanpaolo si è confermata tra iper lo sviluppo sostenibile, un risultato che riflettedel Gruppo rafforzato nell’ambito del Piano d’impresa 2022-2025, che prevede une un. A fine 2023 l’impegno di Intesa Sanpaolo nella sostenibilità ha portato alla riconferma - unica banca italiana - nei Dow Jones Sustainability Indices (World e Europe).