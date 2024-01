Ita-Lufthansa tempi più lunghi: slitta decisione europea

(Teleborsa) - Non sono sufficienti leofferte da, tra queste quelle sugli slot di Milano Linate, per ottenere il via libera all'acquisizione di una quota del 41% di Ita Airways attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro.La Dg Concorrenza della Commissione europea non, infattisui rimedi proposti lo scorso 8 gennaio dalla compagnia tedesca per ottenere il semaforo verde all’acquisizione di Ita. Insufficienti, dunque, per l'Antitrust Ue le proposte della compagnia tedesca di cedere alcuni slot dagli aeroporti italiani.parlando con i giornalisti, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti aveva preannunciato che la Commissione europea avrebbe chiesto un supplemento di istruttoria: «Ci hanno fatto capire che si va alla cosiddetta “fase due” - aveva dichiarato- . Quindi serviranno altri mesi di approfondimenti, dopo aver fatto esattamente tutto quello che era stato prescritto sempre dalla stessa Commissione europea. Il fatto che si perda altro tempo non è una cosa positiva».Per laè prevista una durata compresa tra ulteriori 90 giorni lavorativi fino a 110 giorni, su richiesta delle parti. Dunque si finirà nella primavera inoltrata.Fin dall'inizio dell'indagine la lente dell'Antitrust Ue aveva puntato drittosoprattutto gli hub targati Lufthansa, da Linate e Fiumicino a Francoforte e Monaco, passando per Vienna, Bruxelles e Zurigo.attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, con l'opzione di rilevare tutte le azioni rimanenti in mano al Tesoro in un secondo momento e salire così al 100% della newco. Nell'ambito dell'accordo, il Mef si è impegnato in un aumento di capitale di 250 milioni di euro, si tratta della terza e ultima tranche del finanziamento complessivo da 1,35 miliardi di euro già autorizzato dall'Ue.