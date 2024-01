IVECO BUS, contratto da 300 milioni di euro per 400 autobus elettrici a Roma

Iveco Group

(Teleborsa) -, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di, si è aggiudicato il suo più importante contratto di autobus elettrici in Italia e, la società per i trasporti pubblici di Roma.Ile rientra nel piano strategico di ATAC per offrire una mobilità sempre più sostenibile, efficiente e accessibile. La fornitura comprende i nuovi autobus elettrici, da 12 o 18 metri di lunghezza, e la loro manutenzione completa per dieci anni.Lesono previstee tutti gli autobus restanti saranno consegnati entro la metà del 2026."Siamo estremamente orgogliosi di contribuire in modo significativo alla transizione di Roma verso una mobilità più verde ed efficiente - ha commentato, President, Bus Business Unit, Iveco Group - La nostra offerta nel settore del trasporto passeggeri elettrico è sempre più forte, viene riconosciuta in tutto il mercato italiano e anche a livello internazionale, e conferma la nostra posizione come partner leader. Portare tutto ciò nella Capitale d'Italia, la Città Eterna, èin termini di ordini per IVECO BUS".