Patto di Stabilità, il Parlamento UE adotta la sua posizione negoziale

(Teleborsa) - I deputati europei hanno adottato il propriosul nuovo, con l’obiettivo di dare priorità agli investimenti e migliorare la credibilità del sistema. Il testo, adottato mercoledì dai deputati con 431 voti favorevoli, 172 contrari e 4 astensioni, costituisce il mandato del Parlamento per icon i governi UE sulla forma definitiva del regolamento sulla sorveglianza multilaterale di bilancio, il cosiddetto "” del Patto di stabilità e crescita.Nel testo, i deputati propongono di stabilire deiper definire la riduzione necessaria deleccessivo e consentire nuove deviazioni dal percorso fissato, con l’obiettivo di garantire ai Paesi UE un maggiore margine di. Nel testo si propone inoltre undi 10 anni per completare la riduzione del debito eccessiva, e vengono istituite nuove procedure per aumentare la titolarità nazionale dei piani strutturali di riduzione."Il voto del Parlamento Ue è un passo molto importante. Abbiamo bisogno di un'intesa in poche settimane, serve uno spirito di compromesso da parte di tutti", ha commentato il commissario Ue agli Affari Economici,, parlando con i cronisti a Strasburgo. Sull'entrata in vigore del nuovo Patto Gentiloni ha spiegato: "è chiaro che la Commissione si augura che l'entrata in vigore sia il più rapida possibile ma sarà una decisione che sarà presa dai diversi governi. Ripeto, non è un momento in cui l'Ue può permettersi di tornare alle vecchie regole o di avere incertezza".