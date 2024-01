Sicily by Car, Marco Foderà nominato Direttore Generale

Sicily by Car

(Teleborsa) -è stato nominato Direttore Generale del Gruppo, con efficacia dal 4 febbraio 2024. Lo fa sapere la società tra i principali operatori nell’autonoleggio di breve termine nel segmento leisure spiegando che la nomina si posiziona all’interno del percorso strategico di rafforzamento della struttura organizzativa e dei ruoli manageriali, al fine di ampliare le competenze e in coerenza con la strategia di sviluppo della Società.Sicily by Car informa inoltre che alla data odierna Marco Foderà non risulta titolare di azioni ordinarie della società.