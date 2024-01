Algebris Green Transition Fund acquisisce il 100% di Esapro

(Teleborsa) - Algebris Investments tramite il proprio fondo di private equity dedicato agli investimenti sostenibili,, ha, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il percorso di crescita della società, al fine di creare un'entità integrata in grado di fornire una suite completa di servizi tecnici per gli investitori nel business del solare. Fondata nel 2009 con sede a S.Pietro in Gu (PD), Esapro fornisce servizi per impianti solari fotovoltaici, operando prevalentemente in Italia e Romania.Il posizionamento distintivo di Esapro si è sviluppato storicamente nell'ambito degli impianti fotovoltaici su coperture industriali e impianti a terra di medie dimensioni. La società conta circa 130 professionisti e nel 2023 ha realizzato. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'operazione.L'azienda, un facilitatore della transizione energetica verso le fonti rinnovabili, è pienamente. Algebris Green Transition Fund si sta avviando con successo verso la chiusura del terzo round di raccolta dopo aver chiuso il secondo round nei mesi scorsi con impegni per più di 260 milioni di euro da importanti investitori istituzionali italiani e internazionali. L'obiettivo è di superare i 300 milioni di euro di raccolta nei prossimi mesi."L'acquisizione di Esapro dimostra il nostro impegno di investimento a sostegno della transizione ambientale, specificamente in quella energetica - ha dichiarato, Managing Director e Senior Partner di Algebris Green Transition Fund - L'Unione Europea e il governo italiano hanno sottolineato l'importanza che la produzione di energia solare avrà nella transizione dai combustibili fossili alle fonti energetiche rinnovabili, e, per consentire la transizione, èa chi guiderà l'installazione e la manutenzione degli impianti negli anni a venire".