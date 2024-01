Amplifon, Equita aumenta target price e conferma Hold

Equita

Amplifon

(Teleborsa) -conferma la" e aumenta aper azione (dai precedenti 27 euro, minori tassi che più che compensano la revisione di stime) ilsul titolo, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, in vista dei risultati annuali che saranno pubblicati il 7 marzo.Gli analisti scrivono che ildi mercato (sell-in) ha evidenziato un mercato privato USA molto forte, in crescita del 15% (su -4% nel 4Q22), un EMEA ancora in calo LSD, non dissimile dal 3Q e un APAC dove Cina e Nuova Zelanda sono stimati in buona crescita, mentre il mercato sociale australiano è stato in leggera flessione.In questo contesto, che si traduce in volumi di mercato nelle geografie coperte da Amplifon in crescita intorno al 4%, Equita riduce la stima didal 10,9% al 9,5% (simile al +9% del 3Q), per una minore accelerazione attesa in EMEA (stimata ora a +6,1%, da +5% nel 3Q), mentre stima Americhe a +20% (in accelerazione sul +17,3% 3Q) e APAC +12,8% (simile al +13,8% del 3Q).Grazie all'esposizione prevalentemente traslazionale sui cambi, il broker pensa che Amplifon possa centrare ildel 24% (guidance e sua stima), con un Adj. EBITDA assoluto quindi ridotto da 550 milioni di euro a 545 milioni di euro (1%) per effetto dei minori ricavi. Questo porta a limare anchedel 1% a 0.91 euro.