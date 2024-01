Auto UE: immatricolazioni in calo a dicembre. Prospettive cupe

Volkswagen

(Teleborsa) - Il mercato automobilistico dell'Unione Europea ha segnatorispetto al 2022, raggiungendo un volume annuale di 10,5 milioni di unità.Lo annuncia, l'associazione dei costruttori europei di auto, sottolineando che tra i principali mercati per l'auto, l'segna +18,9%, conal 16,7% eal 16,1%. Più modesto l'aumento della(+7,3% su base annua), influenzato da un forte calo di dicembre.Nel solo mese di dicembre, il mercato automobilistico dell'UE ha registrato un calo del 3,3%, il primo di 16 mesi, con 867.052 unità vendute.Il calo - spiega l'associazione - può essere attribuito all'elevata performance di base di dicembre 2022. Aumenti notevoli sono stati osservati nei mercati principali come Francia (+14,5%) e Spagna (+10,6%), mentre in Italia l'aumento è stato del 5,9%. Il mercato automobilistico tedesco è diminuito del 23% a dicembre.Lemantengono la loro leadership al 35,3%, mentre le autoconquistano il secondo posto, con una quota di mercato del 25,8%. Le auto, invece. si affermano solo come terza scelta (quota di mercato al 18,5%). Stabile ilal 13,6%.Fra i gruppi auto, a dicembresegna una crescita dell'1% a 226.397 unità e chiude l'anno con un +18% a 2,75 milioni di unità. La quota di mercato è pari al 26,1%.a dicembre segna una flessione del 19,2% a 121.150 auto, mentre il bilancio 2023 è positivo con un +2,9% a 1,88 milioni e una quota del 17,8%. La francesechiude l'ultimo mese dell'anno in calo del 4,5%, mentre nel 2023 la crescita è stata del 17% a 1,152 milioni di unità ed una quota del 10,9%.“Il risultato del 2023 – afferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor – è dovuto essenzialmente alla domanda delle aziende che hanno sostenuto il mercato nell’intera area avendo la capacità di assorbire i forti rincari dei prezzi delle auto degli ultimi anni. La buona propensione all’acquisto di auto dalle aziende ha infatti compensato la forte debolezza della domanda dei privati scoraggiata soprattutto da aumenti dei prezzi che, tanto per citare un caso, quello dell’Italia, sono cresciuti del 34,3% tra il 2019 e il 2022, ed hanno avuto ulteriori aumenti nel 2023".In alcuni mercati particolarmente importanti dell’area la domanda delle flotte mostra però segni di cedimento e a questo si deve attribuire il dato negativo di dicembre che, tra l’altro, getta un’ombra sinistra sul 2024 - spiegano da CSP -. E ciò anche perché, mentre si esauriva il portafoglio ordini accumulato ai tempi delle carenze di produzione legate alle difficoltà di fornitura di componenti importanti, come microchip, cavi ed altro, non si ricostituiva un portafoglio ordini abbastanza importante per sostenere il mercato nel 2024.