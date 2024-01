Bonus acqua potabile: domande al via il prossimo 1° febbraio

(Teleborsa) -il periodo per richiedere il, un credito di imposta a favore di chi lo scorso anno ha acquistato sistemi di filtraggio dell'acqua, che però non è stato rinnovato per il 2024. Il vantaggio fiscale ha l'obiettivo di accrescere le vendite di sistemi di filtraggio dell'acqua perIl credito d'imposta è pari al 50% dellee l'installazione di(anche con addizione di anidride carbonica alimentare), finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato inad uso di persone fisiche ed aeuro per ogni immobile adibito all’, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.Il contributo potrà essereo, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia, alla voce Agevolazioni.l bonus può essere utilizzato, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, ancheriferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.