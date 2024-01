Borse europee prudenti, guardano alla BCE

FTSE MIB

(Teleborsa) -il, al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori che si interrogano sulle prossime delle banche centrali, dopo che, la vigilia, il presidente della BCE,, ha ipotizzato un taglio dei tassi "probabilmente in estate", smorzando le speranze di un allentamento già in primavera. Nelle prossime ore la numero uno dell’Eurotower interverrà di nuovo da Davos. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e i timori dell’effetto Mar Rosso sui prezzi dell'energia.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 72,95 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +160 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,89%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,29%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,1%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,45%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,35%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 32.302 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,89%),(+2,08%),(+2,01%) e(+1,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,15%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,35%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,19%.Tra i(+3,50%),(+2,50%),(+1,99%) e(+1,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,55%.