Campari negativa in Borsa con downgrade analisti

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel campo delle bevande, che soffre la revisione al ribasso dei giudizi da parte di alcuni analisti. In particolare,ha tagliato la raccomandazione a "" da "Sector perform", con una revisione al ribasso del target price aper azione (dai precedenti 9,40 euro).ha invece ridotto il prezzo obiettivo aper azione (dai precedenti 12,3 euro).Si muove in territorio negativo, che, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 8,943 e successiva a quota 8,825. Resistenza a 9,21.