Casta Diva, Banca Finnat avvia copertura con Buy e TP a 2,18 euro

Casta Diva Group

(Teleborsa) - Banca Finnat hasul titolo(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo. Il prezzo obiettivo è stato fissato a(rispetto agli 1,34 euro di riferimento al 17 gennaio 2024), mentre il giudizio sul titolo è "".Alla luce del nuovo piano industriale 2023-2026, pubblicato dal gruppo nel mese di dicembre 2023, sul periodo 2023-2027 il broker stima un valore della produzione in crescita ad un tasso medio annuo pari al 12,3%, un CAGR sull'EBITDA pari al 23,16% e unin grado di passare da 2,9 milioni di euro attesi a consuntivo 2023 a 6,9 milioni di euro a fine periodo previsionale.Tenuto conto delle indicazioni della società di distribuire dividendi per un minimo di 3 milioni di euro tra il 2023 e il 2025, è stato stimato unpari al 52,9% nel 2023, al 34,4% nel 2024 ed al 31,5% nel 2025.Per quanto riguarda la, viene stimato, a consuntivo 2023, un indebitamento netto per 6,7 milioni di euro (da una cassa netta di 2,8 milioni al 31.12.2022) che risente del maggior assorbimento di cash flow derivante da esigenze di finanziamento del circolante e dai maggiori investimenti conclusi durante l'esercizio. Durante l'arco di piano, i maggiori flussi operativi contribuiranno a un miglioramento della posizione finanziaria netta fino al raggiungimento di una posizione di cassa stimata a 10 milioni di euro a fine 2027.