ClubDeal ottiene autorizzazione CONSOB per operare nel crowdfunding

(Teleborsa) -, società attiva nel campo delle piattaforme digitali per gli investimenti in private assets, ha ricevuto da, sentita Banca d'Italia, l'come definiti dal nuovo Regolamento UE 2020/1503.La società, autorizzata dalla CONSOB a operare sul mercato italiano tramite la piattaforma ClubDealOnline sin dal 2017, si rivolge principalmente a Family Office, HNWI, business angels e banche private, coinvolgendoli negli. Tra le aziende fino a oggi proposte figurano D-Orbit, Wearable Robotics, Frankly Bubble Tea e Kampos."L'autorizzazione ottenuta da CONSOB, un traguardo raggiunto, è la testimonianza della profonda conoscenza e della passione per il settore degli investimenti alternativi e delle piattaforme digitali - afferma l'- Siamo fieri di questo risultato, che sottolinea l'efficacia del nostro approccio e rafforza la nostra posizione nel mercato del Private Crowdfunding".