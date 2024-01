Commerzbank acquisisce la maggioranza dell'asset manager Aquila Capital

Commerzbank

(Teleborsa) -intende accelerare la propria crescita nel settore della sostenibilità acquisendo una quota di maggioranza nel, con sede ad Amburgo. È stato concordato con Aquila Groupdella società, specializzata in asset come le energie rinnovabili e progetti infrastrutturali, mentre il 25,1% delle azioni rimarrà all'attuale capogruppo Aquila Group.Commerzbank non ha rivelato i dettagli finanziari della transazione, ma ha affermato di aspettarsi che l'acquisizione "fornirà une agli obiettivi di fatturato 2027". Il closing è previsto nel secondo trimestre del 2024.Dalla sua fondazione nel 2001 l'attività di Aquila Capital è cresciuta in modo redditizio. Con circa 200 dipendenti, l'azienda gestisce portafogli di asset immobiliari sostenibili con particolare attenzione alle energie rinnovabili per oltre 300 investitori prevalentemente istituzionali. Insieme a Commerz Real, il"Come Banca per la Germania, abbiamo l'ambizione di plasmare attivamente la trasformazione sostenibile dell'economia e di. La partnership strategica con Aquila Group e la partecipazione di maggioranza in Aquila Capital sono acceleratori di crescita per il nostro impegno verso investimenti sostenibili", afferma Thomas Schaufler, membro del consiglio di amministrazione responsabile per la clientela privata e la piccola impresa.