Corruzione, E-Distribuzione: "Estranei ai fatti, massima collaborazione a indagini"

(Teleborsa) - "Con riferimento alle notizie relative all’inchiesta per corruzione in appalti pubblici in diverse regioni d'Italia, E-Distribuzione conferma la propria completa estraneità ai fatti e sottolinea la massima collaborazione alle indagini in corso". È quanto affermadopo gli"La società – spiega la nota – applica un approccio die ha immediatamente attivato le opportune verifiche per poter valutare, in attesa degli esiti delle indagini giudiziarie, tutte le azioni legali a propria tutela".