Eurex introduce derivati sugli indici di investimento SRI

(Teleborsa) -, il principale exchange di derivati in Europa, amplierà la sua gamma di prodotti legati agli indici azionari con. A partire dal 22 gennaio, Eurex inizierà a negoziare futures sugli indici SRI calcolati da STOXX e MSCI, entrambi partner strategici nell'offerta di derivati su indici ESG da parte di Eurex.I nuovi contratti derivati utilizzeranno l'indicee la, che copre Europa, Stati Uniti, World e mercati emergenti."Siamo molto lieti di rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di leader nel segmento ESG con due fornitori di indici strategicamente forti - ha commentato Randolf Roth, membro del comitato esecutivo di Eurex - La nostra offerta piacerà sicuramente ae devono investire in modo responsabile, come i gestori patrimoniali che investono per conto di fondi di dotazione o fondazioni".Dal lancio dei suoi, il volume totale ha raggiunto quasi 11 milioni di contratti alla fine del 2023. Il volume medio giornaliero di scambi nel 2023 è stato di oltre 12.000 contratti, con un volume di scambi annuale superiore di circa il 5% rispetto al 2022. Ad oggi sono 110 i membri Eurex attivi nei derivati Eurex sugli indici ESG.