Eventi e scadenze del 18 gennaio 2024

Lunedì 15/01/2024

Mercoledì 17/01/2024

Giovedì 18/01/2024

H-Farm

Sicily By Car

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Al 54° meeting annuale del World Economic Forum di Davos che avrà come tema "Rebuilding Trust", si incontreranno esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell'economia mondiale. Ci saranno oltre 100 governi, tutte le principali organizzazioni internazionali e 1000 Partner del Forum- Interventi del Presidente della BCE, Christine Lagarde al World Economic Forum di Davos- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di dicembre08:45 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità svolge l'audizione del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto10:00 -- Roma - Convegno Ces con Cgil, Cisl, Uil, Ministro Calderone e organismi europei. Aprirà i lavori Esther Lynch, Segretaria Generale Confederazione Europea dei Sindacati. Partecipa, tra gli altri, il ministro Marina Elvira Calderone16:00 -- Nona edizione del "FPA Annual Report", importante pubblicazione di FPA che, partendo dai dati e dagli avvenimenti dell’anno 2023, offre una ‘guida alla lettura’ dei principali fenomeni della PA e dei futuri scenari di innovazione. Intervengono i Presidenti di FPA e del Gruppo DIGITAL360- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti