Giappone, produzione industriale in calo a novembre

(Teleborsa) - Confermata in calo la produzione delle fabbriche giapponesi a novembre. Secondo la stima definitiva delgiapponese (METI), l'indice destagionalizzato dellaè sceso dello 0,9%, come previsto nella stima preliminare e atteso dagli analisti. A ottobre si era registrata una crescita dell'1,3%.Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in calo dell'1,4% dopo il +1,1% precedente.Leregistrano una flessione dell'1,2% mentre lesegnano una variazione nulla su base mensile.Laevidenzia una variazione pari a +1,8%.