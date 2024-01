Gismondi (ASPI): “Trasformazione digitale leva per il cambiamento, mappate oltre 4mila opere rete autostradale”

(Teleborsa) - “È quanto sostienechief information and digital transformation officer didurante il suo intervento alla conferenza stampa “Infrastrutture: innovazione digitale per monitoraggio”, promossa da Erica Mazzetti, responsabile dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, alla Sala Stampa della Camera.“Per il monitoraggio e l’ispezione delle infrastrutture abbiamo adottato i più avanzati strumenti tecnologici disponibili sul mercato o sviluppati all'interno del Gruppo.Inoltre abbiamo creato un vero e proprio catasto digitale che comprende i circa 3.000 mila chilometri della nostra rete mappati, completamente georeferenziati, chilometro per chilometro”. “Tra gli strumenti utilizzati ci serviamo di droni, radar scanner, fotocamere e video camere intelligenti che identificano eventuali problemi o anomalie su strada e ne permettono la gestione con interventi specifici. Abbiamo dei piccoli data center viaggianti, furgoni della viabilità attrezzati con telecamere che riescono a immagazzinare molteplici immagini, con le quali possiamo fare un’elaborazione precisa e individuare eventuali anomalie sugli asset, continua Gismondi.. Questo garantisce accuratezza ed offre un grande contributo a una tematica a noi cara quale la sostenibilità ambientale, migliorando la capacità di pianificare i cantieri e di fornire informazioni di viaggio più puntuali alle persone e ai veicoli che percorrono le nostre autostrade, conclude Gismondi.