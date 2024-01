Intelligenza artificiale, Altman (Open AI): tecnologia molto potente, non sappiamo ancora cosa porterà

(Teleborsa) - Il fondatore e Ceo di Open AI,, ha affermato che l'"è una tecnologia molto potente ma non sappiamo bene cosa possa succedere. Questo è vero per ogni rivoluzione tecnologica. È facile immaginare che abbia un impatto massiccio sul mondo, che potenzialmente può andare molto male. L'idea è di immettere questa tecnologia nel mondo e vedere come va, dare il tempo di sviluppare regole, adattarsi, capirne i rischi".Parlando al World Economic Forum in corso a Davos Altman ha spiegato di comprendere bene "il nervosismo che c'è verso di noi, ci dicono che il futuro è nelle nostre mani, ma credo che il mondo sappia che ipossono essere talmente grandi che vale la pena" andare avanti.Ma, ha aggiunto, "è bene che le persone abbiano paura, possiamo imparare dalledel passato, come tecnologia può essere governata, si possono fissare", convinto che sarebbe sbagliato "non avere coscienza dell'importanza di quanto c'è in ballo, siamo nervosi ma crediamo che possiamo farcela. Il metodo è mettere la tecnologia nelle mani delle persone e vedere come convivono, come evolve".