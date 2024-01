La SIA si aggiudica appalto da oltre 1 milione di euro

La SIA

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell’engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, si è aggiudicata una gara indetta da una primaria azienda multinazionale operante nei settori della produzione e distribuzione di energia elettrica per l’affidamento della Business Line immobiliare dedicata alla riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano.La SIA è risultata affidataria dimodello indiretto del valore complessivo stimato di oltre un 1 milione di Euro. L’inizio dell’attività è previsto per il mese di Gennaio 2024 ed avrà una durata complessiva di 12 mesi.La SIA offrirà servizi di, digitalizzando la fase di survey, con un’interazione real time con le imprese esecutrici, certificando la correttezza delle opere per l’intera filiera produttiva, stimando circa 12.000 sopralluoghi all’anno in forma remota.ha commentato “Siamo felici di annunciare l’aggiudicazione di questa importante commessa.in generale. Il focus del nostro intervento sarà la riqualificazione di edifici residenziali condominiali, promuovendo interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e ammodernamento tecnologico".