Unicredit fissa obiettivo Net Zero per settore siderurgico

UniCredit

(Teleborsa) -ha annunciato oggi il suo, che rientra nell'impegno della banca adel proprioL'obiettivo è in linea con l'impegno che la banca ha sottoscritto nell'ottobre 2021 con la, la rete di Banche riunita dalle Nazioni Unite, nonché con la firma dei, che forniscono un quadro di riferimento per la valutazione e la comunicazione dell’allineamento delle emissioni associate al portafoglio creditizio delle banche che finanziano il settore dell’acciaio, agli obiettivi climatici di decarbonizzazione."L'annuncio di oggi segna il, mentre continuiamo a fare la nostra parte nel contribuire a una transizione giusta ed equa per tutti i nostri stakeholder. - afferma, Head of Group Strategy & ESG di UniCredit - Il nostro nuovo obiettivo per il finanziamento del settore siderurgico, allineato alla traiettoria Net Zero per il settore, è stato concepito per, a compiere una."UniCredit si propone diun'intensità fisica ponderata per l'esposizione diper le emissioni disecondo l’approccio "fixed boundary system", che consente un confronto omogeneo delle performance tra i produttori di acciaio. uesto obiettivo è del tutto allineato con il percorso di decarbonizzazione di 1,5°C dell'Agenzia Internazionale dell'Energia e corrisponde a una, relativo ad un portafoglio di finanziamenti pari a 2,2 miliardi di euro.della banca per il 2022, calcolato in base alle linee guida SSP,, posizionando le emissioni del portafoglio al di sotto dello scenario di decarbonizzazione IEA 1.5. Per raggiungere il nuovo obiettivo, UniCredit continuerà a impegnarsi con i suoi clienti del settore, sostenendo i loro piani di decarbonizzazione attraverso la consulenza ESG e l’offerta di finanziamenti green e di transizione., Head of Client Solutions di UniCredit, ha aggiunto "£il settore siderurgico sarà cruciale per il successo della decarbonizzazione europea ed è fondamentale supportare i produttori esistenti nella transizione verso tecnologie green e a basse emissioni di carbonio per perseguire i loro obiettivi Net Zero. Mettendo i nostri clienti al centro, siamo pronti per fornire soluzioni su misura che li supportino attraverso la nostra gamma di prodotti".