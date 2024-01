Unicredit sostiene CONAD nella sua transizione sostenibile

UniCredit

(Teleborsa) -- Consorzio Nazionale Dettaglianti Società Cooperativa nel suoattivando undi euro. L’operazione è finalizzata acon evidente beneficio per la filiera dei fornitori in tutta Italia.Per UniCredit si tratta inoltre dellache consente di accedere a finanziamenti a breve termine. La banca, infatti, riconscerà all'azienda una riduzione del tasso rispetto alle condizioni previste per queste operazioni al raggiungimento di obiettivi di miglioramento in ambito ESG; incremento percentuale dei prodotti MDD cone e un presidio costante e rigoroso dei controlli effettuati sui, a garanzia di qualità e tracciabilità lungo ogni anello della catena di fornitura.La banca si impegna a monitorare l'andamento deidall'azienda e comunicati tramite autocertificazione,"Per Conad la sostenibilità è una linea strategica di sviluppo", afferma, Direttore Generale Operativo di Conad, aggiungendo "siamo particolarmente soddisfatti dell’accordo raggiunto con UniCredit, che viviamo come un importante riconoscimento del percorso che abbiamo avviato, già da qualche anno, nella direzione di una crescente attenzione a ogni attività che contribuisca a ridurre il nostro impatto sull’ambiente e ad aumentare l’attenzione per la sostenibilità nelle nostre filiere. Abbiamo già raggiunto obiettivi importanti, perché oggi il 70% delle confezioni dei prodotti a marca Conad è realizzato con materiali sostenibili, come rendicontiamo nel nostro bilancio di sostenibilità. Attraverso questo strumento, che prevede una attenta misurazione dei dati, metteremo in evidenza i nostri progressi anno dopo anno"., Regional Manager Centro Nord UniCredit, spiega che "l’operazione perfezionata con Conad rientra nella nostra strategia di vicinanza al territorio e al tessuto imprenditoriale. Lavoriamo per supportare le aziende in un’ottica di crescita innovativa e sostenibile. Confermiamo così la capacità e la determinazione del nostro Gruppo nell’accompagnare in percorsi di successo le imprese italiane che vogliono migliorare la sostenibilità del proprio business, generando un impatto positivo verso l'ambiente e le comunità di riferimento e favorendo la crescita delle filiere produttive, leve primarie per lo sviluppo del Paese. Lo facciamo garantendo non solo credito agevolato ma anche consulenza mirata perché la sostenibilità è al centro del nostro modo di fare business e alla base della nostra cultura aziendale".