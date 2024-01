Accordo Enilive-LG Chem per bioraffineria in Corea del Sud

Eni

(Teleborsa) - LG Chem ed Enilive hanno firmato l’che rappresenta un ulteriore passo verso la decisione finale di investimento per il progetto di una nuova bioraffineria in Corea del Sud. L'accordo è stato firmato a Roma dall'amministratore delegato di, Claudio Descalzi, e dall'amministratore delegato di LG Chem, Shin Hak-cheol.Lo scorso settembre,, che ne detiene il 100% del capitale sociale) e LG Chem hanno annunciato di aver avviato la valutazione per lo sviluppo e la gestione di una nuova bioraffineria nel sito petrolchimico di LG Chem a Daesan, in Corea del Sud. L'obiettivo è di completare l’impianto entro il 2026 e trattare circa 400.000 tonnellate/anno di materie prime biogeniche utilizzando la tecnologia Ecofining di Eni per rendere disponibili diversi prodotti tra cui il Sustainable Aviation Fuel (SAF), il biocarburante HVO diesel (olio vegetale idrogenato) e la bio-nafta. LG Chem ed Eni uniranno le rispettive competenze in questo progetto. La decisione finale d’investimento è prevista entro il 2024., ha dichiarato: “La produzione di biocarburanti è uno dei pilastri della nostra strategia per contribuire a raggiungere la piena neutralità carbonica al 2050, anche attraverso la vendita di prodotti progressivamente decarbonizzati., per aumentare la sua capacità dagli attuali 1,65 milioni di tonnellate/anno a oltre 5 milioni di tonnellate/anno al 2030 e per aumentare l’opzionalità della produzione di SAF fino a 2 milioni di tonnellate/anno dal 2030.”, ha commentato: "Questo accordo ha un. LG Chem contribuirà alla realizzazione di questo progetto e, in prospettiva futura, consoliderà la sua posizione di azienda leader nel settore della plastica eco-friendly, raggiungendo lo sviluppo sostenibile e la neutralità carbonica come una vera azienda globale”.