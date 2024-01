Ansaldo Energia, accordo per costruzione centrali elettriche in Kazakhstan

(Teleborsa) - Consolidamento dei rapporti commerciali in essere, possibili nuove collaborazioni e scambio di competenze tecnologiche: sono questi i punti principali dell’, nella persona dell’Amministratore Delegato Fabrizio Fabbri, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Kairat Maksutov. La firma è avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev e del Ministro degli Affari Esteri italiano Antonio Tajani, a margine della tavola rotonda Italia-Kazakistan che si è svolta a Roma.L’accordo - spiega una nota - si inserisce in un contesto di forte impegno tra i due Paesi nel rafforzare i rapporti di collaborazione e sviluppo e stabilisce un quadro di riferimento per la collaborazione tra le due società nel settore della costruzione di nuove centrali elettriche in Kazakistan.e ha l’obiettivo primario di creare un sistema di approvvigionamento energetico altamente efficiente per supportare lo sviluppo sostenibile di tutti i settori in Kazakistan.L’accordo di collaborazione firmato ieri si concentrerà sugli sforzi di, compreso il progetto di “Ricostruzione della centrale elettrica CHPP-3 di Almaty”, e sullo scambio di competenze tecnologiche e la formazione di specialisti locali da parte di Ansaldo Energia.