Basf, nel 2023 utile netto sale a 225 milioni

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,92%.I risultati preliminari del 2023 mostranoin calo a 68,9 miliardi di euro, agli 87,3 miliardi dell'anno precedente. Si tratta di un dato inferiore alle attese degli analisti ed alla guidance del gruppo che stimava ricavi nel range 73-76 miliardi di euro.L'sale, invece, a 225 milioni di euro, in crescita di 852 milioni rispetto al 2022. Il risultato operativo () si attesta a 3,81 miliardi di euro, quasi dimezzato rispetto ai 6,88 miliardi dell'anno precedente. Ilè pari a 2,7 miliardi di euro (3,33 miliardi nell'anno precedente).L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 43,66 Euro con prima area di resistenza vista a 44,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 43,26.