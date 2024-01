Edilizia, ISTAT: produzione costruzioni aumenta a novembre

(Teleborsa) - A2023, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra il quarto incremento mensile consecutivo, raggiungendo i livelli più alti da maggio 2022. La crescita - spiega l'- si conferma anche su base trimestrale.Su base tendenziale a novembre, al netto degli effetti di calendario, l'Istituto di statistica riscontra il secondo rialzo consecutivo, mentre nella, sia l’indice corretto sia l’indice grezzo mostrano una flessione pari all’1,2%.L'ISTAT stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni cresca dell’1,0% rispetto ad ottobre.Nellala produzione nelle costruzioni aumenta del 2,4% nel confronto con il trimestre precedente.Su base tendenziale, sia l’indice grezzo, sia l’indice corretto per gli effetti di calendario registrano un incremento dell’1,5% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a novembre 2023).Nella media dei primi undici mesi del 2023, sia l’indice corretto per gli effetti di calendario sia l’indice grezzo calano dell’1,2%.