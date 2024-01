Giappone, l'inflazione rallenta a dicembre

(Teleborsa) -l'inflazione in Giappone a dicembre. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l(CPI) ha registrato un aumento del 2,6% su anno, dopo il +2,8% di novembre. Si tratta del ritmo di crescita più basso da giugno 2022, che porta gli investitori a sperare in nuove mosse della Bank of Japan (BoJ), in materia di tassi di interesse, anche se i prezzi restanofissato dalla BoJ.Il dato su base mensile (non destagionalizzato) evidenzia un calo dello 0,1% dopo il +0,9% registrato a novembre.Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si attesta al 2,3% a livello tendenziale, sotto il mese precedente (+2,5%) ed in linea con il consensus.