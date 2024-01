Governance società quotate allineata a standard: ecco vantaggi e aree miglioramento

(Teleborsa) -, anche a seguito dell'ampia revisione effettuata nel 2020 sul Codice di autodisciplina italiano, che ha sicuramente anticipato l'evoluzione internazionale e consentito questo sostanziale allineamento in particolare rispetto alla sostenibilità, ambito nel quale l'allineamento del quadro italiano è più forte.La, l’Associazione delle Società per Azioni, e presentata oggi nel corso di una conferenza a Palazzo Mezzanotte a Milano, in collaborazione l’, fornisce un'sulla Corporate Governance nell' attuale sistema italiano, mettendo in luce in particolare le possibili lacune e aree di miglioramento, per offrire ai policy maker nazionali e alle imprese italiane spunti di riflessione per una possibile evoluzione delle regole e delle prassi di fonte normativa e autodisciplinare. I 29 principi vengono declinati in percentuale per definite il loro stato di attuazione e vengono elaborate 111 raccomandazioni che si suddividono in obbligatorie, buone pratiche, raccomandazioni comuni e raccomandazioni facoltative.Alla presentazione della Guida, oltre alla Presidente di Assonimeed alla Presidente di Borsa Italia, sono intervenuti il sottosegretario all'Economiaed il Presidente del Comitato Corporate Govenance dell'OCSE. Presenti anche, Presidente di Banco BPM e neoeletto Presidente del Comitato di Corporate Governance, e, Presidente di Assogestionim, oltre ai membri del Board di alcune società quotate.Il principaleè che l'attuale sistema italiano presenta uncon lo standard internazionale rappresentato dai Principi G20/OCSE,(standard etici e alla responsabilità del board di assicurare la coerenza delle attività di lobbying con gli obiettivi di sostenibilità dichiarati), nella Guida vengono analizzate quelle più rilevanti."Si tratta di obiettivi che sono al centro dell’agenda dei policy makers a livello internazionale e nazionale - ha sottolineato introducendo il dibattito, Presidente di Assonime - e che vedono unanon solo nel creare ricchezza e sviluppo ma anchee la tutela dell’equilibrio dell’ecosistema, minacciato dall’emergenza climatica e dalle tensioni geopolitiche"."Tuttavia, ha sottolineato Grieco, "una buona corporate governance èrispetto all’obiettivo più generale di creare un mercato dei capitali capace di sostenere la crescita e l’innovazione, di offrire un’adeguata di remunerazione del risparmio e di stimolare la transizione verso un’economia sostenibile".L'incontro è servito anche a fare il punto sulrecentemente approvato dal governo, così come modificato nel corso dell'iter parlamentare in materia di lista dei CdA e voto maggiorato, e sui suoi. "Il Governo italiano, ha avviato un ambizioso percorso di riforma che vede una tappa importante nell’approvazione, che ci auguriamo avvenga nelle prossime settimane, del DDL Capitali. - ha ricordato Patrizia Grieco - Con questo provvedimento si delinea una chiara tendenza a valorizzare l’autonomia statutaria delle società, al fine di facilitare l’accesso al mercato e arginare la fuga verso l’estero che sta da tempo coinvolgendo realtà importanti del sistema imprenditoriale italiano".A proposito del recente allarme lanciato di recente dal quotidiano britannico FT, il sottosegretario al MEFha affermato "non le condivido, perché a quelle norme ho lavorato anche nella fase di stesura e non mi sono mai arrivate queste preoccupazioni dagli operatori". Parlando poi del, "Freni ha affermato che ", non è la soluzione a cui questo governo vuole andare incontro", ma occorre "avere il coraggio di mettere a terra norme che funzionino, stabili, che diano affidabilità al mercato"."L’intensificarsi del dibattito pubblico su come rendere più competitivo il mercato dei capitali italiano è sicuramente una notizia positiva", ha sottolineato, nel corso della conferenza, esprimendo anche ", che denota grande continuità con le misure identificate nell’ambito del Tavolo Finanza per la crescita 2.0, al quale ha partecipato Assogestioni, e raccolte nel Libro Verde". "Tuttavia, riteniamo che nel corso dell’iter parlamentare siano stati presentati e approvati alcuni emendamenti - prosegue Trabattoni - che creano disequilibri e incertezze interpretative, in particolare sui diritti di voto multipli e sulla disciplina della lista del CdA. Tali modifiche non solo risultano in contrasto con le best practice affermatesi internazionalmente, ma possono creare significative distorsioni nel rapporto fra gli attori del mercato, generando esiti opposti rispetto a quelli perseguiti".Nel corso della conferenza, introdotta anche dalla presidente di Borsa Italiana Claudia Parzani, si sono svolte due tavole rotonde. La prima su “Corporate Governance for access to capital markets”, è stata moderata dal Corrispondente del Financial Times Silvia Sciorilli Borrelli.