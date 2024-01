Investire nei Data Center- l'infrastruttura abilitante per la digitalizzazione potrebbe rappresentare grandi opportunità

(Teleborsa) - Laè la trasformazione a 360 gradi del modello organizzativo ed operativo di un'azienda, ottenuta integrando le nuove tecnologie digitali ai processi aziendali, con l'obiettivo direndendoli più efficienti e produttivi. E’ facile intuire che questo processo richiede sempre piùo, che si traduce in sempre più computer che si occupano di elaborare le attività che vengono richieste da un’azienda. Non si tratta soltanto di calcoli complessi o di enormicome quelle necessarie ai large language model o alla, ma anche soltanto agli strumenti utili all’operatività quotidiana, dalla posta elettronica all’archiviazione dei documenti. Se però è facile intuire che più potenza di calcolo si traduce in più computer, non è automatico considerare che i computer hanno bisogno di une funzionale alla lorooperatività. Questo luogo è appunto il, ovvero un edificio progettato e realizzato per ospitare in sicurezza una grandissima mole di calcolatori. In altre parole, il Data Center èper la digitalizzazione, senza il quale non può esserci crescita.All’interno dell’evento, sono state analizzate le effettive possibilità diin un mercato che in Italia potrebbe valere fino a. Questo argomento è stato approfondito da, di Consultorio Data Center: "I datacenter forniscono una base cruciale per grandi player come i fornitori di servizi cloud e social media. Queste infrastrutture sono necessarie peradeguati e supportano servizi di streaming. In futuro, Ok saranno fondamentali anche pere i servizi che richiedono bassa latenza, come potrebbe essere il caso della.”I Data Center hanno quindi bisogno di una essere suddivisi in unaper poter funzionare al meglio. La domanda di luoghi adatti a “collocare” le proprie macchine però è, ed attualmente si stanno costruendo strutture che vanno a soddisfare una domanda esistente e non presunta. Continua infatti Dozio:”Nel prossimo biennio, il, a condizione che siano presenti le giuste condizioni. Le aziende del settore hanno già richieste da clienti per gli anni a venire, soprattutto in, Spagna, e Svizzera."Se però le potenzialità sono molto importanti, anche lee sono rappresentate soprattutto dalla: "La mancanza di riconoscimento dei datacenter come infrastrutture strategiche, unita a procedure diverse a livello comunale,. Questo rappresenta un ostacolo per gli investitori e influisce sul ritorno sull'investimento”. Laed a tratti inesistente relativa è un problema anche per, ricercatrice di Osservatorio Data Center, che evidenzia come attualmente questi luoghi siano visti come dei normali edifici industriali, e non come delle vere e proprie infrastrutture:” Al momento, la normativa rappresenta più un impedimento che un'opportunità per gli investimenti nei datacenter in Italia. La complessità delle procedure burocratiche a livello locale erallentano la realizzazione di nuove strutture e influiscono negativamente sugli investimenti”.