Manovra stipendi Juventus, respinto il ricorso di Andrea Agnelli

(Teleborsa) - Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha, "perché in parte inammissibile ed in parte infondato" ilcontro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC per il caso "Manovra Stipendi".Agnelli aveva presentato ricorso dopo essere statodalla Corte federale d'Appello, per il caso riguardante gli stipendi non regolarmente versati ai giocatori durante il periodo del lockdown. Gli altri dirigenti della Juventus avevano scelto il patteggiamento.