Mercati finanziari, Rapporto 2023 sui volumi negoziati da intermediari AMF Italia

(Teleborsa) -in conto terzi dagli intermediari aderenti ad AMF Italia (ex Assosim) con una quota di mercato del 26,85%, mentre corrono ad una certa distanza Intesa Sanpaolo con il 14,55% e Banca Akros con il 10,90%.sempre in conto terzi la situazione è rimbalzata conal 25,77%, tallonata da Banca Akros al 24,91% e, più distanziata, Finecobank al 9,37%.E' quanto emerge dal, nuova denominazione di Assosim, l'associazione degli Intermediari dei Mercati Finanziari, che da quest'anno ha completato una importante operazione di rebranding, per tener conto della molteplicità ed eterogeneità dei soggetti associati. Il Rapporto, completo e dettagliato, considera le transazioni poste in essere dalle proprie Associatee dagli intermediari associati che operano in qualità di Internalizzatori Sistematici.Dallaelaborata aggregando i volumi scambiati su Euronext Milan Domestic, Euronext Growth Milan ed EQUIDUCT, nonché sugli internalizzatori sistematici eventualmente gestiti, emerge in vetta, con una quota di mercato del 26,85%; seconda, con una quota del 14,55%;terza, con una quota del 10,90%. Nella classifica per numero di operazioni, FINECOBANK evidenzia una quota di mercato del 22,81%; INTESA SANPAOLO del 16,76%; BANCA AKROS del 9,62%.Dallaelaborata aggregando i volumi scambiati su DomesticMOT, EuroMOT, Euronext Access Milan, EuroTLX e VORVEL, si evidenzia la prima posizione di, con una quota di mercato del 25,77%;seconda, con una quota di mercato del 24,91%; terza, con una quota di mercato del 9,37%. Nella classifica per numero di operazioni (cfr. pag. 6), INTESA SANPAOLO evidenzia una quota di mercato del 29,53%; BANCA AKROS del 19,35%; FINECOBANK del 12,16%Dalle classifiche riferite ai(conto proprio, conto terzi e matched principal)si evidenziano le prime posizioni di:su Euronext Milan Domestic, con il 6,49% del mercato, su Mini Futures su Indice, con il 16,15% del mercato, e su Micro Futures su Indice, con il 25,96% del mercato;su Euronext Growth Milan, con il 21,68% del mercato, su DomesticMOT, con il 20,27% del mercato, su Euronext Access Milan, con il 42,63% del mercato, su SeDeX, con il 34,49% del mercato, e su Opzioni su Indice, con il 6,26% del mercato;su EuroMOT, con il 27,83% del mercato; BANCA SELLA HOLDING su ETFplus, con il 6,02% del mercato; MORGAN STANLEY su Futures su Indice, con il 4,81% del mercato; EQUITA SIM su Opzioni su Azioni, con l’11,37% del mercato; INTERMONTE SIM su Futures su Azioni, con il 17,00% del mercato.Dalla classifica riferita ai(conto proprio e conto terzi), si evidenzia la prima posizione di, con il 36,81% del mercato, seguita da BANCA AKROS, con una quota di mercato del 15,24%, e da, con una quota di mercato dell’11,29%. Dalla classifica riferita ai volumi totali intermediati (conto proprio e conto terzi) su VORVEL Certificates, si evidenzia la prima posizione di FINECOBANK, con il 54,60% del mercato, seguita da BANCA AKROS, con una quota di mercato del 45,21%, e da EQUITA SIM, con una quota di mercato dello 0,14%.Controvalore: Euronext Milan cresce, Vorvel volaIl(conto proprio, conto terzi e matched principal) degli scambi di azioni e diritti sul mercatodi Borsa Italiana èrispetto all’anno 2022, mentre il. Sul mercato, i controvalori totali (conto proprio, conto terzi e matched principal) scambiati di azioni e diritti sono diminuiti del 22,69% rispetto all’anno 2022, mentre il numero elle operazioni è diminuito del 23,64%. Sul mercato, i controvalori totali (conto proprio, conto terzi e matched principal) scambiati sono cresciuti del 55,40% rispetto all’anno 2022, mentre il numero delle operazioni è cresciuto del 63,10%.Sul mercato, i controvalori totali (conto proprio, conto terzi e matched principal) scambiati sono cresciuti del 90,51% rispetto all’anno 2022, mentre il numero delle operazioni è cresciuto del 66,12%.Sul mercato, i controvalori totali (conto proprio, conto terzi e matched principal) scambiati sono diminuiti del 18,39% rispetto all’anno 2022, mentre il numero delle operazioni è cresciuto del 6,16%. Sul mercato EuroTLX, i controvalori scambiati in c/terzi sono cresciuti del 3,01% rispetto all’anno 2022, mentre il numero delle operazioni in c/terzi è cresciuto dell’8,03%.Sul mercato, i controvalori totali (c/proprio e c/terzi) scambiati sonorispetto all’anno 2022, mentre il numero delle operazioni è cresciuto del 189%. Sul mercato, i controvalori totali (c/proprio e c/terzi) scambiati sono cresciuti del 349% rispetto all’anno 2022, mentre il numero delle operazioni è cresciuto del 105%.Sul mercato, i controvalori totali (conto proprio, conto terzi e matched principal) scambiati sono cresciuti del 6,67% rispetto all’anno 2022, mentre il numero delle operazioni è diminuito del 7,27% Sul mercato, i controvalori totali (conto proprio, conto terzi e matched principal) scambiati sono diminuiti del 29,09% rispetto all’anno 2022, mentre il numero delle operazioni è diminuito del20,55%.Sul mercato, i controvalori scambiati in c/terzi su azioni italiane sono cresciuti del 6,15% rispetto all’anno 2022, mentre il numero delle operazioni è diminuito del 21,71%.In diminuzione il numero contratti totali (c/proprio e c/terzi) scambiati nell’anno 2022 sul, in dettaglio: Index Futures (-16,99%), Index MiniFutures (-24,17%), Index MicroFutures (-35,95%) Index Option (-10,50%), Stock Futures (-34,65%). In controtendenza: Stock Option (+2,49%)