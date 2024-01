Piaggio lancia la Vespa 946 Dragon, serie limitata con giubbotto

Piaggio

(Teleborsa) -lancia l'edizione limitata della Vespa 946 Dragon nell’esclusiva Varsity Jacket. in onore dell’Anno del Drago.Celebrando l’inizio del nuovo anno lunare con un party esclusivo ad Hong Kong, Vespa porta la sua distintiva impronta italiana nel mondo, incarnando la potenza del drago, creatura mitologica dal potere illimitato e simbolo di prosperità.La Vespa 946 viene ripensata in un’esclusiva colorazione dorata per l’edizione da collezione Dragon, massima espressione dello spirito ruggente dello scooter., è decorata dall’accattivante motivo di un drago verde smeraldo che sinuosamente danza sulla livrea.con tecnologia all’avanguardia, lo stile espressivo e audace della Vespa 946 Dragon rappresenta una commistione di culture, innovazione e raffinatezza, coniugando energia e potenza.In occasione del lancio e in omaggio al nuovo anno lunare Vespa annuncia il suo primo capo di abbigliamento, la, pensata per celebrare lo scooter e la creatura mitologica, entrambi leggendari, coniugando stile e storia.realizzata in lana a coste con maniche in morbida nappa reinterpreta il disegno del drago sotto forma di stampe e ricami che diventano protagonisti del pannello posteriore e della tasca sinistra. Il pannello frontale della giacca riporta l’iconico monogramma V di Vespa, accompagnato da un antico proverbio cinese.Lo spirito audace dell’esclusiva collezione si riflette anche negli accessori, prodotti con materiali di alta qualità e caratterizzati da dettagli innovativi e lussuosi.