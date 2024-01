Racing Force positiva in Borsa, accordo con Team Brady senza impatti rilevanti

Racing Force

(Teleborsa) -, il titolo, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan. Ieri ha annunciato una, il team guidato dal famoso campione sportivo americano della NFL Tom Brady che parteciperà al nuovo UIM E1 World Championship, la prima serie elettrica di motonautica."Si tratta di un accordo interessante per la visibilità che il team offre ai brand del gruppo in un nuovo ambito sportivo al di fuori del motorsport - commentano gli analisti di".Discreta la performance di, che, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,187 e successiva a 5,387. Supporto a 4,987.