UE autorizza acquisizione di Dedalus da parte di Ardian

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'del gruppo Dedalus Healthcare Systems, con sede in Italia, da parte di Ardian, con sede in Francia. L'operazione, che riguarda principalmente il settore dei software informatici in ambito medico, era stata annunciata a ottobre 2023 La Commissione ha concluso che la concentrazione proposta, tenendo conto della posizione di mercato limitata delle società interessate derivante dall'operazione proposta e del suo impatto limitato sulla struttura del mercato. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.