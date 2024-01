Usa, Senato approva proroga shutdown fino a marzo

(Teleborsa) - Ilha approvato unafino alla prima settimana di marzo. Dopo il via libera del Senato con con 77 sì e 18 no (tutti repubblicani), ieri, alla vigilia della scadenza dei termini fissati alla mezzanotte di oggi,. La legge ora andrà ora alla Casa Bianca per la firma del presidente Joe Biden.per mantenere i finanziamenti al governo federale fino alla prima settimana di marzo ed evitare così lo shutdown era stato raggiunto lo scorso weekend dai leader del Congresso Usa. Si tratta di un piano che non contiene fondi per l'Ucraina, né per Israele e che permette al governo di ottenere i finanziamenti di cui ha bisogno fino a marzo. Nel dettaglio la cosiddettarinvia al 1 marzo la scadenza dei fondi per i dipartimenti di Agricoltura, Trasporti, Alloggi e Sviluppo urbano, Energia e per la Food and Drug Administration. Al contempo, viene spostata al 2 marzo la scadenza dei fondi per tutti gli altri dipartimenti, compresi Difesa, Lavoro e Istruzione.Già la settimana precedente ile loavevano annunciato di aver trovato un accordo sulla legge di spesa ma i trumpiani di estrema destra della Camera l'avevano bocciata e chiesto dei cambiamenti. A bloccare l'intesa – che prevede 886 miliardi di spesa per la difesa e 704 miliardi in altri settori – è il nodo degli aiuti a Israele e all'Ucraina sui quali gli estremisti non vogliono cedere a meno di aumento dei fondi alla lotta contro l'immigrazione illegale e per fronteggiare la crisi al confine con il Messico.