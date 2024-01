Walter Villadei in orbita con la missione Axiom-3

(Teleborsa) - Alle 22,49 italiane ha preso il via lacon la capsulacon a bordo un equipaggio di quattro astronauti, tra cui il colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana, ottavo italiano a volare nello spazio. Il lancio è avvenuto con il, il cui primo stadio, dopo avere fornito la spinta iniziale per l’ingresso in orbita, è rientrato regolarmente sulla 39A delInsieme a Villadei, diretti sulla stazione spaziale internazionale, il comandante, veterano dello spazio con una lunga carriera alla NASA prima di passare ad Axiom Space, lo svedese, primo della nuova classe di astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, e il primo astronauta turco"Alla missione Ax-3 l’Agenzia Spaziale Italiana, in coordinamento con i principali istituti di ricerca e università italiane, contribuisce con diversiche saranno eseguiti in microgravità sulla Stazione Spaziale Internazionale - ha commentato il presidente dell’ASI,-. I risultati di queste sperimentazioni porteranno a una maggiore conoscenza degli effetti della permanenza nello spazio, con rilevanti ritorni in ambito medico su patologie come Alzheimer o stress ossidativo".Ma missione AX-3 è stata definita anche unaperché porta a bordo tanta italianità, per gli esperimenti e le strumentazioni. I 14 giorni di permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale vedranno infatti, che spaziano dalla telemedicina all'abbigliamento aerospaziale. Si va dalla misura in tempo reale del flusso di particelle cosmiche e della capacità di protezione offerta agli astronauti da speciali materiali sviluppati dall'azienda parmense costruttrice di automobili, all'utilizzo di un nuovo protocollo messo a punto da, azienda di Lucca, con il supporto di Pwc Italia, per migliorare l'efficienza neuronale di chi svolge attività stressanti. A questi si aggiungono il progetto di, azienda di Ravenna impegnata nella sanità digitale, che prevede il monitoraggio in tempo reale dei parametri vitali di Villadei con video-consultazioni, per affinare le tecniche della telemedicina, e quello della startup marchigianache lavora nel settore dell'abbigliamento aerospaziale: il colonello, infatti, indosserà una speciale tuta progettata per lui, composta da un tessuto hi-tech ignifugo e super-leggero, in grado di conservare la temperatura corporea sia a riposo che sotto sforzo e dotata di sensori per il monitoraggio dello stato di salute. Presente anche la pasta, che oltre ad alimentare gli astronauti a bordo, servirà per alcuni esperimenti sui cibi, inclusi cottura e tempi di conservazione.