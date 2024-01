Amer Sports punta a raccogliere 1,8 miliardi di dollari in IPO

(Teleborsa) -, gruppo finlandese di marchi sportivi e outdoor, hadi 100.000.000 di azioni ordinarie, concedendo agli underwriters un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 15.000.000 di azioni ordinarie per coprire l'over-allotment. Il prezzo dell'IPO dovrebbe essere compresoper azione, per una raccolta che potrebbe quindi arrivare a 1,8 miliardi di dollari.Amer Sports ha ricevuto l'approvazione per quotare le sue azioni ordinarie sulcon il simbolo "".Si tratta di un gruppo globale di marchi iconici, tra cui quello per attrezzature da scie quello di racchette da tennis. Amer Sports ha oltre 10.800 dipendenti in tutto il mondo, opera in 41 paesi e i suoi prodotti sono venduti in oltre 100 paesi. Il fatturato nel 2022 è stato di 3,5 miliardi di dollari.ANTA Sports ha indicato un interesse ad acquistare fino a un totale di 220 milioni di dollari in azioni ordinarie in questa offerta al prezzo di IPO, Anamered Investments ha indicato un interesse ad acquistare fino a un totale di 220 milioni di dollari di azioni e Tencent Holdings ha indicato un interesse ad acquistare fino a un totale di 70 milioni di dollari in azioni.e sono già investitori in Amer Sports.