Bankitalia, cresce ancora il costo dei conti correnti

(Teleborsa) -. Nel 2022 la spesa per la gestione di un conto corrente, secondo l'ultimaè cresciuta di 9,3 euro rispetto al 2021, raggiungendo l'importo di. L'apporto più significativo è attribuibile alle spese fisse e in particolare ai canoni; le spese variabili sono cresciute sia per effetto della maggiore operatività della clientela sia per l'aumento dei costi delle operazioni.Si tratta deldella spesa. Dal 2011 al 2022 la variazione delle spese fisse ha contribuito in modo quasi sempre preponderante alla dinamica delle spese di gestione, sia nel corso delle fasi espansive sia in quelle di contrazione della spesa. Prendendo in esame la fase espansiva, iniziata nel 2016 e tuttora in corso, la somma degli incrementi di spesa succedutisi ammonta a 27,5 euro, dei quali 21,1 riconducibili alle spese fisse.La variazione della spesa è legata alla crescita sia dellesia di quelle, che hanno contribuito rispettivamente per ile per ilall'aumento complessivo. Le spese fisse ammontano a 72,8 euro e rappresentano il 70 per cento della spesa di gestione di un conto. Le spese variabili, che incidono per il rimanente 30 per cento, ammontano a 31 euro.La crescita dellaè stata moltoe pari a 0,7 euro, raggiungendo l'importo d; a contenuta variazione discende dalle maggiori spese fisse (canoni di base e “altre spese fisse”); non si osservano significative variazione tra le spese variabili. La spesa dei conti on line permane su un la quello dei conti bancari convenzionali: il divario di spesa, aumentato fino ad arrivare a 70,2 euro (61,8 euro nella rilevazione precedente), è legato alla crescita della spesa di gestione dei conti tradizionaliLaè passata da 58 a. Le spese fisse sono cresciute di 4,1 euro, soprattutto perla maggiore spesa per i canoni di base; la, pari a 2,5 euro, è in gran parte attribuibile alle minori altre spese variabili ed alla minore spesa per prelievi presso gli ATM. Il divario di spesa tra conti postali e ordinari si è ampliato da 36,7 a 44,3 euro, anche in questo caso per effetto della maggiore crescita della spesa di gestione dei conti correnti bancari.La(MDF) applicata nei contratti di apertura di credito in conto corrente è rimasta invariata e pari all'1,7?o del credito accordato; la(CIV), applicata sugli sconfinamenti e sugli scoperti di conto corrente, è lievemente diminuita da 16,9 a 16,4 euro.