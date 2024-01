Confindustria, prende il via l'iter per la Presidenza

(Teleborsa) - E' di nuovo tempo di, dove la nomina dellaaprirà la corsa per la Presidenza, che culminerà ilcon la votazione delin occasione del consiglio generale a Roma. A quel punto ci sarà il nome del prossimo Presidente, che porterà avanti l'iter: ilverrà presentata, per arrivare alPer avanzare la propria candidatura,: almeno il 10% dei voti rappresentati in in assemblea o dei componenti il consiglio generale. Poi al termine delle consultazioni, occorrerà avere almeno il 20% dei voti rappresentati in assemblea per passare alla fase successiva e giungere al voto di designazione.ne potranno far emergere altre dalla consultazione. Sulla base del consenso, la commissione individueràe li inviterà a illustrare il programma di fronte al consiglio generale almeno due settimane prima del voto del 4 aprile, che designerà,verrà formalmente eletto in assemblea il 23 maggio.Un iter ben definito e rigoroso, che vede in, dopo quattro annoi di mandato non rinnovabili per Statuto.vengono indicati il doppio Ad, l'attuale vice di Confindustria, Presidente della ERG e de Il Sole 24 Ore. Ma anche, Presidente di Federacciai sarebbe in corsa.