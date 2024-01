Cube Labs alla ricerca di nuovi progetti Life Science

Cube Labs

(Teleborsa) -, il venture builder italiano nel settore delle Tecnologie Healthcare, ha lanciato oggi una “Call for Impactful Ventures in Healthcare” per individuare nuovi promettenti progetti di ricerca e tecnologie in ambito Life Science da sviluppare attraverso la propria attività di venture building.La Call è diretta a prodotti e progetti tecnologici incosì come a startup di matrice accademica in fase pre-seed o seed-stage nel campo delle biotecnologie, dei prodotti farmaceutici, dei dispositivi medici, della diagnostica e delle tecnologie sanitarie.In qualità di venture builder,, con l’obiettivo di svilupparne le potenzialità commerciali e accompagnarli sul mercato. In particolare, la società garantirà finanziamenti pre-seed fino a 500 mila euro, la possibilità di usufruire delle strutture e laboratori del network scientifico e l’accesso ad eventuali capitali pubblici e privati.